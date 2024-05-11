Серебряков: СКА вылетел из Кубка Гагарина не из-за судейства

Вратарь СКА Никита Серебряков оценил судейство в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Честно, уже по 10 раз меняют трактовки моментов. Поэтому я сам немного запутался. Нет толку мусолить данный эпизод. Всё равно он не стал ключевым. Нельзя сказать, что СКА вылетел из-за того вердикта арбитра. Всем всё объяснили. Не вижу смысла в этом ковыряться. Повторюсь, не прошли дальше мы точно не из-за судейства. Дальше тренерский штаб сделает выводы. В следующем сезоне всё будет намного лучше», — сказал Серебряков в интервью RT.

После вылета СКА из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4) Медведев выступил с критикой судейства в играх армейского клуба. Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).