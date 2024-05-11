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Сборная Канады назвала имя капитана команды и его ассистентов

Сборная Канады назвала имя капитана команды и его ассистентов
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Пресс-служба сборной Канады объявила, что капитаном команды стал Джон Таварес. Помощниками капитана стали Эндрю Манджапане, Колтон Парайко и Дэймон Сиверсон.

Напомним, сегодня, 11 мая, в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой свои первые матчи на турнире проведут команды группы А — сборные Великобритании и Канады. Соперники будут играть на стадионе «О2-Арена» (Чехия). Начало — в 13:20 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024

Ранее стал известен состав сборной Канады на дебютный матч.

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