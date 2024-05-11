Плющев: ИИХФ в любом случае будет принижать заслуги советского и российского хоккея

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на тот факт, что Международная федерация хоккея ИИХФ не указала Россию в списке самых титулованных сборных чемпионатов мира.

«Если они отрицают вклад Советского Союза в победу над фашизмом и говорят, что они там всех освободили, чему здесь удивляться? Конечно, они в любом случае будут принижать заслуги советской сборной, советского и российского хоккея. А что им остаётся делать? Потому что сейчас Россия показывает, что она не просто жива, но и процветает, и радует всех нормальных людей не только своим присутствием, но и своим предназначением в мире», — сказал Плющев в интервью Metararings.ru.

Напомним, вчера, 10 мая, во время видеотрансляции матча сборных Швеции и США был показан список из трёх самых титулованных сборных в истории мирового первенства, в котором ИИХФ не указала Россию. В тексте было сказано, что шведы — 11-кратные чемпионы мира, что является третьим результатом после Канады (28) и Чехии (12). Национальная команда России/СССР занимает второе место по количеству золотых медалей ЧМ — 27. Таким образом, она должна была быть второй в списке.