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Вратарь СКА Серебряков рассказал о причинах вылета армейского клуба из Кубка Гагарина

Вратарь СКА Серебряков рассказал о причинах вылета армейского клуба из Кубка Гагарина
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Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал о причинах вылета армейского клуба из Кубка Гагарина — 2024 от «Автомобилиста» (1-4).

— С момента вылета петербуржцев из Кубка Гагарина прошло больше месяца. Сейчас, когда эмоции улеглись, можете выделить причины неудачи?

— Банально не хватило голов. Вспомните первые три матча с «Автомобилистом». Мы ведь забросили всего четыре шайбы. Это очень мало. Может, где-то не хватило человека на пятаке, нацеленности на чужие ворота. В четвёртой — пятой встречах дела пошли на лад. Вынудили оппонентов пропускать чаще. Николаю Заварухину даже приходилось менять Евгения Аликина. При этом не думали, что со счёта 0-3 спастись нереально. Оценивали ситуацию следующим образом: есть следующее противостояние и в нём необходимо брать верх, — сказал Серебряков в интервью RT.

Напомним, команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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