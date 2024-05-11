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Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал фаворитов чемпионата мира — 2024

Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал фаворитов чемпионата мира — 2024
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал фаворитов чемпионата мира — 2024, стартовавшего накануне, 10 мая.

«Есть традиционные фавориты – канадцы. Чехи собрали очень хороший состав, потому что у них домашний чемпионат мира, на котором они захотят хорошо выступить. Интересно будет посмотреть на финскую сборную. Команда на последних мировых первенствах показывала себя очень уверенно. Также в последние годы достаточно любопытно наблюдать за молодёжью из сборной США. Американцы, как правило, привозят с собой много молодых игроков. То же самое касается и сборной Канады, в составе которой есть игроки, вылетевшие из плей-офф НХЛ. Очень интересно будет посмотреть на то, как покажет себя Коннор Бедард, который уже прошёл адаптацию к НХЛ. Традиционные фавориты – европейская четвёрка и североамериканские команды», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тысяч зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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