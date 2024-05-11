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Макдэвид повторил рекорд Гретцки по скорости достижения 15 передач в Кубке Стэнли

Макдэвид повторил рекорд Гретцки по скорости достижения 15 передач в Кубке Стэнли
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал 15 голевых передач за семь матчей текущего розыгрыша Кубка Стэнли и повторил рекорд Уэйна Гретцки по скорости достижения ассистов в плей-офф НХЛ.

Всего же в нынешнем плей-офф Макдэвид набрал 17 (2+15) очков. В 1987 году Гретцки, выступавший за «Эдмонтон», показал идентичный результат после семи игр – 15 передач при 17 очках.

Напомним, в Ванкувере (Канада) закончился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1. Следующий матч в серии состоится в ночь на 13 мая на площадке «нефтяников». Встреча начнётся в 4:30 мск.

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