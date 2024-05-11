Канада пропустила первым броском на ЧМ-2024, после первого периода ничья с Великобританией

В эти минуты на стадионе «О2-Арена» в Чехии проходит матч национальных команд Великобритании и Канады. После первого периода счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Канады пропустила после первого броска команды Великобритании. Отличился Лиам Кирк. Однако после тренерского запроса Канады на помеху вратарю шайбу отменили. Спустя четыре минуты всё тот же Кирк вновь поразил ворота Джоэля Хофера и открыл счёт в игре. Через 30 секунд сборная Канады отыгралась — гол на свой счёт записал Майкл Бантинг с передачи Боуэна Байрэма.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.