Бушар стал первым защитником «Эдмонтона» в XXI веке, кто забросил в овертайме плей-офф

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар забросил победную шайбу в овертайме матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».

Как сообщает StatsCentre на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Бушар стал первым защитником «нефтяников» в XXI веке, кто отметился заброшенной шайбой в овертайме Кубка Стэнли. Всего же в истории «Эдмонтона» Эван стал третьим таким игроком обороны. До него забрасывали в дополнительное время плей-офф Ли Фоголин (1985 год) и Рэнди Грегг (1984).

В Ванкувере (Канада) закончился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1. Следующий матч в серии состоится в ночь на 13 мая на площадке «нефтяников». Встреча начнётся в 4:30 мск.