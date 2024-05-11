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«Мы облегчили им задачу». Форвард «Ванкувера» — об успешной игре Макдэвида и Драйзайтля

«Мы облегчили им задачу». Форвард «Ванкувера» — об успешной игре Макдэвида и Драйзайтля
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер оценил успешную игру форвардов «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля во второй встрече серии Кубка Стэнли — 2024.

«Они хорошие игроки, но сегодня мы облегчили им задачу. Мы не выиграли борьбу, а они отлично играли в зоне атаки. Как только они туда добираются, очень трудно отобрать шайбу у них. Мы были единым целым и работали весь матч, но нам было трудно выходить из зоны», — цитирует Миллера сайт «Ванкувера».

Напомним, Макдэвид и Драйзайтль во встрече набрали по 4 (1+3) очка каждый.

В Ванкувере (Канада) закончился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1. Следующий матч в серии состоится в ночь на 13 мая на площадке «нефтяников». Встреча начнётся в 4:30 мск.

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