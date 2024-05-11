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Каменский: Ничушкин — большой молодец, главное, чтобы ерундой больше не занимался

Каменский: Ничушкин — большой молодец, главное, чтобы ерундой больше не занимался
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Трёхкратный чемпион мира, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил успешную игру российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Ничушкин – большой молодец. Наконец включил голову, играет на своём настоящем уровне. Он так же здорово играл и в прошлом году, когда выиграли кубок. Я рад, что он нашёл своих партнёров, команду, тренер ему доверяет, а мастерство у него всегда было. Главное, чтобы больше ерундой не занимался», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Отметим, что Ничушкин завершил участие в Программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги в конце февраля 2024 года.

Напомним, Ничушкин забрасывал шайбы в каждой из семи игр со старта розыгрыша Кубка Стэнли и повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), установленный нападающим «Баффало Сэйбрз» Пэтом Лафонтеном в 1992 году.

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