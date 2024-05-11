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Сборную Беларуси перед игрой с «Россией 25» пополнили защитник «Аризоны» и обладатель КГ

Сегодня, 11 мая, «Россия 25» и сборная Беларуси проведут заключительный матч Большого тура.

Перед встречей в расположение национальной команды Беларуси прибыли три защитника – Владислав Колячонок («Аризона Койотс»), Данила Паливко («Металлург») и Степан Фальковский (СКА). Все трое могут принять участие в сегодняшнем матче.

22-летний Колячонок в сезоне-2023/2024 за «Аризону» сыграл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности «+5».

Паливко в составе «Металлурга» стал обладателем Кубка Гагарина нынешнего сезона. В плей-офф КХЛ 22-летний игрок обороны сыграл шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Степан Фальковский в текущем сезоне провёл за клуб из Санкт-Петербурга 49 матчей, в которых набрал 13 (2+11) очков.

Напомним, заключительная встреча Большого тура состоится сегодня, 11 мая, в Минске.