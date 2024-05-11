Тардиф прокомментировал тот факт, что ИИХФ не указала Россию в списке титулованных сборных

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал тот факт, что ИИХФ не указала Россию в списке самых титулованных сборных чемпионатов мира.

«С чем связано отсутствие в инфографике информации о количестве титулов у сборных СССР и России? Это ошибка», — цитирует Тардифа ТАСС.

Напомним, вчера, 10 мая, во время видеотрансляции матча сборных Швеции и США был показан список из трёх самых титулованных сборных в истории мирового первенства, в котором ИИХФ не указала Россию. В тексте было сказано, что шведы — 11-кратные чемпионы мира, что является третьим результатом после Канады (28) и Чехии (12). Национальная команда России/СССР занимает второе место по количеству золотых медалей ЧМ — 27. Таким образом, она должна была быть второй в списке.