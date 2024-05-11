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Форвард «Металлурга» рассказал, какая серия была самой сложной в Кубке Гагарина — 2024

Форвард «Металлурга» рассказал, какая серия была самой сложной в Кубке Гагарина — 2024
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23-летний нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев ответил на вопрос о самой сложной серии в победном для «Магнитки» Кубке Гагарина — 2024.

«У каждой была своя особенность. С «Амуром» больше вкатывались — да ещё на фоне длительных перелётов. Со «Спартаком» серия была более тактической, где-то удалось соперника перехитрить.

На мой взгляд, тяжелее всего пришлось с «Автомобилистом». Соперник постоянно нас догонял, это психологически давило. В итоге ушли в седьмой матч, где наконец-то одержали решающую победу. После этого в финале с «Локомотивом» победную волну уже не отпускали», — сказал Силантьев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).

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