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11 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Тарасенко помог победить «Флориде», трансферные планы «Барселоны». Главное к утру
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«Флорида Пантерз» обыграла «Бостон Брюинз» (6:2) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ, российский нападающий Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой, «Барселона» готова продать любых футболистов, за исключением четырёх игроков, российский полузащитник Александр Головин рассказал о своём восстановлении от травмы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Бостон» и выйти вперёд в серии.
  2. «Барселона» готова продать любых футболистов, кроме четырёх.
  3. Александр Головин рассказал о своём восстановлении от травмы.
  4. Андрей Лунин может уйти из «Реала», если не выйдет в старте на финал ЛЧ.
  5. «Денвер» одержал первую победу над «Миннесотой» и сократил отставание в серии.
  6. Задоров забросил 4-ю шайбу в нынешнем ПО и приблизился к историческому рекорду «Ванкувера».
  7. Пресс-служба «Мастерса» в Риме: состояние Джоковича не вызывает опасений.
  8. Стала известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит дело Руслана Безрукова.
  9. «Индиана» выиграла у «Нью-Йорка» третий матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА.
  10. «Интер» забил более 86 мячей в чемпионате Италии впервые за 53 года.
Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 11 мая
Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 11 мая
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Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 11 мая
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