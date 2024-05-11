Тарасенко помог победить «Флориде», трансферные планы «Барселоны». Главное к утру

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Флорида Пантерз» обыграла «Бостон Брюинз» (6:2) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ, российский нападающий Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой, «Барселона» готова продать любых футболистов, за исключением четырёх игроков, российский полузащитник Александр Головин рассказал о своём восстановлении от травмы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 11 мая Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 11 мая