Тарасенко помог победить «Флориде», трансферные планы «Барселоны». Главное к утру
«Флорида Пантерз» обыграла «Бостон Брюинз» (6:2) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ, российский нападающий Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой, «Барселона» готова продать любых футболистов, за исключением четырёх игроков, российский полузащитник Александр Головин рассказал о своём восстановлении от травмы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Бостон» и выйти вперёд в серии.
- «Барселона» готова продать любых футболистов, кроме четырёх.
- Александр Головин рассказал о своём восстановлении от травмы.
- Андрей Лунин может уйти из «Реала», если не выйдет в старте на финал ЛЧ.
- «Денвер» одержал первую победу над «Миннесотой» и сократил отставание в серии.
- Задоров забросил 4-ю шайбу в нынешнем ПО и приблизился к историческому рекорду «Ванкувера».
- Пресс-служба «Мастерса» в Риме: состояние Джоковича не вызывает опасений.
- Стала известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит дело Руслана Безрукова.
- «Индиана» выиграла у «Нью-Йорка» третий матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА.
- «Интер» забил более 86 мячей в чемпионате Италии впервые за 53 года.
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Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 11 мая
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