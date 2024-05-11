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Вратарь СКА Серебряков рассказал, чем его удивил Роман Ротенберг

Вратарь СКА Серебряков рассказал, чем его удивил Роман Ротенберг
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Вратарь СКА Никита Серебряков ответил на вопрос, чем его удивил главный тренер армейского клуба Роман Ротенберг.

— Чем удивил вас Ротенберг в совместной работе?

— В первую очередь он отличный мотиватор. По ходу сезона мы в СКА обкатывали нашу систему, а Роман Борисович объяснял, как играть. Но в работу вратарей он вообще не лез, поэтому выделить какие-то детали сложно. Безусловно, мне помогло безболезненно влиться присутствие в штабе Юрия Ключникова, с которым вместе трудились ещё в «Адмирале». Мы уже понимаем друг друга с полуслова, — сказал Серебряков в интервью RT.

Команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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