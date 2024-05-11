Сборная Казахстана победила команду Франции на старте чемпионата мира — 2024

На стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч второго игрового дня чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2024 между командами группы В — сборными Франции и Казахстана. Победу со счётом 3:1 одержала национальная команда Казахстана.

На третьей минуте первого периода Энцо Кантагалло с передач Луи Будона и Антони Реша открыл счёт в матче. Спустя минуту Роман Старченко с передачи Евгения Рымарева восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Максим Мухаметов с передач Валерия Орехова и Кирилла Савицкого вывел сборную Казахстана вперёд.

На 18-й минуте второго периода Кирилл Савицкий при игре в меньшинстве забросил третью шайбу в ворота сборной Франции.

В следующем матче сборная Франции сыграет с командой Латвии 12 мая. Казахстан в этот же день встретится со сборной Словакии.