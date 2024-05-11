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Франция — Казахстан, результат матча 11 мая 2024, счет 1:3, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Казахстана победила команду Франции на старте чемпионата мира — 2024
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На стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч второго игрового дня чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2024 между командами группы В — сборными Франции и Казахстана. Победу со счётом 3:1 одержала национальная команда Казахстана.

ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Казахстан
1:0 Кантагалло (Будон, Реш) – 02:00     1:1 Старченко (Рымарев) – 03:06     1:2 Мухаметов (Орехов, Савицкий) – 07:30 (pp)     1:3 Савицкий (Данияр) – 37:47 (sh)    

На третьей минуте первого периода Энцо Кантагалло с передач Луи Будона и Антони Реша открыл счёт в матче. Спустя минуту Роман Старченко с передачи Евгения Рымарева восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Максим Мухаметов с передач Валерия Орехова и Кирилла Савицкого вывел сборную Казахстана вперёд.

На 18-й минуте второго периода Кирилл Савицкий при игре в меньшинстве забросил третью шайбу в ворота сборной Франции.

В следующем матче сборная Франции сыграет с командой Латвии 12 мая. Казахстан в этот же день встретится со сборной Словакии.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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