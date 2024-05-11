Задоров установил рекорд «Ванкувера» среди защитников по голам со старта плей-офф

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров забросил шайбу во встрече второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз». Для 29-летнего игрока обороны эта шайба стала четвёртой в стартовых восьми матчах плей-офф НХЛ. Как сообщает пресс-служба Sportsnet, до Задорова в истории «Ванкувера» ни одному защитнику не удавалось забить больше в восьми стартовых встречах плей-офф.

Всего на счету Задорова в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги 7 (4+3) очков в восьми играх.

Напомним, в Ванкувере (Канада) закончился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1.