Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2024 на 11 мая

Сегодня, 11 мая 2024 года, состоится второй день чемпионат мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство проходит в чешских городах Праге и Остраве.
В рамках второго игрового дня пройдут шесть встреч мирового первенства.
Напомним составы групп:
Группа А (Острава)
США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.
Группа В (Прага)
Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.
Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.
Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.
- 11 мая 2024
-
09:00
-
08:51
-
08:42
-
08:30
-
08:27
-
08:18
-
08:11
-
08:01
-
07:41
-
07:26
-
07:07
-
06:52
-
06:36
-
06:35
-
06:26
-
06:20
-
06:00
-
05:48
-
05:34
-
05:22
-
04:56
-
04:17
-
04:08
-
03:11
- 10 мая 2024
-
23:59
-
23:42
-
23:00
-
22:50
-
22:23
-
21:49
-
21:32
-
21:13
-
20:39
-
20:32
-
20:02