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Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2024 на 11 мая

Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2024 на 11 мая
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Сегодня, 11 мая 2024 года, состоится второй день чемпионат мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство проходит в чешских городах Праге и Остраве.

В рамках второго игрового дня пройдут шесть встреч мирового первенства.

ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Франция
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Великобритания
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Польша
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Австрия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
Норвегия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним составы групп:

Группа А (Острава)

США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

Группа В (Прага)

Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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