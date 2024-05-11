Фридзон опубликовал забавное видео с Овечкиным из бара

Бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года по баскетболу Виталий Фридзон встретился с прославленным российским хоккеистом Александром Овечкиным в баре.

Фридзон опубликовал видео встречи в своих социальных сетях. Виталий и Александр являются друзьями на протяжении 15 лет.

Виталий Фридзон отдыхает вместе с Александром Овечкиным:

«С Сашей мы вообще очень близки, почти как родственники. Когда он в Москве, мы все свободное время проводим вместе. Я очень люблю его, его семью, детей.

Мы подружились с Сашей, так как его мама Татьяна Николаевна Овечкина — тоже баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Мы были с ним заочно знакомы, приходили на матчи друг друга, но не общались. Однажды мы пересеклись в ресторане и оказались за соседними столами.

Поболтали, посмеялись, переместились в караоке. С тех пор вот уже лет 15 мы близко дружим со всей его большой семьёй», — приводит слова Фридзона пресс-служба клуба «Автодор».