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Состав сборной Казахстана на встречу чемпионата мира с командой Франции

Состав сборной Казахстана на встречу чемпионата мира с командой Франции
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В субботу, 11 мая, в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой свои первые матчи на турнире проведут команды группы В — сборные Франции и Казахстана. Соперники будут играть на стадионе «Остравар-Арена» (Чехия). Начало — в 13:20 по московскому времени.

ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Франция
1-й период
1 : 2
Казахстан
1:0 Кантагалло (Будон, Реш) – 02:00     1:1 Старченко (Рымарев) – 03:06     1:2 Мухаметов (Орехов, Савицкий) – 07:30 (pp)    

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Шутов (Бояркин)

Старченко — Шестаков — Рымарев, Бреус — Метальников;
Михайлис — Омирбеков — Савицкий, Данияр — Орехов;
Панюков — Мухаметов — Муратов, Диханбек — Бекетаев;
Бойко — Рахманов — Асетов, Королёв — Гайтамиров.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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