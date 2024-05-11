Состав сборной Казахстана на встречу чемпионата мира с командой Франции

В субботу, 11 мая, в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой свои первые матчи на турнире проведут команды группы В — сборные Франции и Казахстана. Соперники будут играть на стадионе «Остравар-Арена» (Чехия). Начало — в 13:20 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Шутов (Бояркин)

Старченко — Шестаков — Рымарев, Бреус — Метальников;

Михайлис — Омирбеков — Савицкий, Данияр — Орехов;

Панюков — Мухаметов — Муратов, Диханбек — Бекетаев;

Бойко — Рахманов — Асетов, Королёв — Гайтамиров.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.