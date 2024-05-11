Состав сборной Казахстана на встречу чемпионата мира с командой Франции

В субботу, 11 мая, в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой свои первые матчи на турнире проведут команды группы В — сборные Франции и Казахстана. Соперники будут играть на стадионе «Остравар-Арена» (Чехия). Начало — в 13:20 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:
Шутов (Бояркин)
Старченко — Шестаков — Рымарев, Бреус — Метальников;
Михайлис — Омирбеков — Савицкий, Данияр — Орехов;
Панюков — Мухаметов — Муратов, Диханбек — Бекетаев;
Бойко — Рахманов — Асетов, Королёв — Гайтамиров.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.