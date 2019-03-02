Холифилд нокаутировал хоккеиста. «Банда придурков» даёт новый ответ Дону Черри

И всё-таки, празднования побед хоккеистами «Каролины Харрикейнз» — это нечто. Что бы там ни говорил любитель ярких пиджаков и галстуков Дон Черри, подобные необычные элементы шоу вносят особый интерес в хоккейное зрелище. Наверное, поклонникам сурового олдскула, которые считают, что настоящий хоккей должен быть некрасивым, брутальным и суровым, подобное не оценят. Но «ураганы» нашли возможность добавить брутальности в своё новое шоу, пригласив человека из настоящего мужского спорта — профессионального бокса. После победы над «Сент-Луисом» со счётом 5:2 «Каролина» пригласила на своё празднование легендарного тяжеловеса Эвандера Холифилда.

Само празднование также слегка видоизменилось. Игра в боулинг, детская американская забава «Утка, утка, гусь» (напоминает нашу игру в вышибалу) завершлось выходом на лёд Холифилда, одетого в свитер «Харрикейнз». Прославленного боксёра вызвал на бой защитник Джордан Мартинук, который был шуточно нокаутирован за считанные секунды.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Мартинук упал, словно мёртвый. Талисман команды Сторми, который, видимо, был рефери боксёрского поединка, поднял руку Холифилду, признав его победителем. А Джастин Уильямс и Майкл Ферлан утащили своего партнёра со льда.

Кстати, номер на майке у Холифилда был не простой: надпись «4Х» обозначала его четыре завоёванных титула.



«Молодцы, парни, молодцы. Это было очень здорово. Мы заслужили победу. Сегодня у нас в гостях был чемпион и вы играли, как чемпионы. Теперь восстанавливаемся и увидимся на тренировке завтра. Отличная работа! Марти, как ты себя чувствуешь?» — сказал после матча главный тренер Род Бриндамор.



«Это было очень круто!», — сказал Мартинук, актёрски подыгравший Холифилду после нокаутирующего удара.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».

Холифилда пригласили в раздевалку ещё до матча, и со стороны наставника «ураганов» это был сильный ход. Эвандер поздоровался с хоккеистами и даже толкнул небольшую мотивационную речь. «Если вы перехитрите соперника и минимизируете свои ошибки, то просто не сможете проиграть», — заявил Холифилд, делясь боксёрскими мыслями.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».

«Это был один из моих любимых спортсменов. И один из любимых нокаутов», — со смехом сказал форвард «Каролины» Себастьян Ахо, комментируя события после игры.

Свой предыдущий бой Джордан Мартинук провёл примерно год назад. В соперниках у него тогда был гораздо более скромный боксёр Натан Маккиннон из «Колорадо», но тот поединок игрок Мартинук, выступавший тогда за «Аризону», тоже проиграл.

Видео можно посмотреть на канале Hockeyfights в YouTube.

В любом случае, стоит отдать должное «Каролине», которую хоккейный пурист Дон Черри назвал «бандой придурков». Сам Черри провоцирует и эпатирует публику уже больше двадцати лет и подобной конкуренции не терпит. И вряд ли вызовет большое удивление новость, что майки с надписью «Банда придурков» расходятся, как горячие пирожки.