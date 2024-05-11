Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 11 мая
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Сегодня, 11 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Форслинг) – 08:04 (5x5) 0:2 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 36:14 (5x4) 0:3 Вераге (Ткачук, Барков) – 37:14 (5x4) 0:4 Монтур (Ткачук, Барков) – 43:09 (5x4) 1:4 Лауко (Дебраск, Бичер) – 45:01 (6x5) 2:4 Дебраск (Лорей, Пастрняк) – 48:31 (5x5) 2:5 Райнхарт (Ткачук, Монтур) – 58:36 (en) 2:6 Родригес (Экман-Ларссон, Луостаринен) – 59:09 (5x4)
В Ванкувере (Канада) закончился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 2-й матч
11 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 04:14 (5x4) 1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 10:56 (5x4) 2:1 Бёзер (Суси, Задоров) – 20:51 (4x4) 2:2 Экхольм (Макдэвид, Драйзайтль) – 21:15 (4x4) 3:2 Задоров (Миллер) – 38:17 (5x5) 3:3 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 45:27 (5x5) 3:4 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 65:36 (5x5)
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