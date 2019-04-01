«Он перенервничал, такие моменты и в КХЛ бывают». Самый дикий гол сезона

Хоккейные страсти в Балашихе разгорелись не только вокруг финальной серии Восточной конференции КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Оказывается, в этом небольшом городе могут происходить настоящие чудеса!



В первом матче полуфинала Кубка Ляпкина в Балашихинской хоккейной лиге был забит удивительный гол. Во время матча с «Инженерным институтом» нападающий клуба ОДОН Казбек Селимов подхватил шайбу в своей зоне, прицелился и, как показалось, акцентированным броском поразил свои ворота.

Видео гола можно посмотреть в «Фейсбуке».



Команда ХК ОДОН (Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ) была создана 7 ноября 2015 года. В состав команды вошли как сотрудники ФСВ НГ РФ, так и ветераны и просто любители хоккея.

ХК ОДОН тренируется под руководством профессионального тренера и представлен двумя составами. Команда участвовала во Всероссийском чемпионате по хоккею среди любительских команд Ночная хоккейная лига по Московской области, в Московской дворовой хоккейной лиге и в регулярном чемпионате Балашихинской хоккейной лиги.

Мы связались с администратором команды ХК ОДОН Дмитрием Козориным и попросили его прокомментировать случившееся.



— Ничего страшного не произошло. Немного перенервничал игрок. Для него это только второй сезон в команде. И пришёл он с нуля. Учился кататься на коньках. Поэтому не надо так раздувать эту ситуацию. И великие игроки забрасывали шайбы в свои ворота.



— То есть Казбек случайно забил в свои ворота или перенервничал и забил специально? Из-за чего это случилось?

— Матч был напряжённый, команда после первого периода вела в счёте, потом пропустили ненужные шайбы, каждый хотел помочь команде. И здесь сыграло то, что игрок просто не справился с волнением. Но никто не винит Казбека.



Также ситуацию прояснил вратарь команды Антон Урюков. Из-за болезни он пропустил этот матч.



— А что такого в этом эпизоде? – удивился голкипер.



— Необычный эпизод. Нечасто увидишь, когда игрок забивает в свои ворота.

— Игрок ошибся, хотел бросить через борт. Промазал. Такое и в КХЛ бывает.



— Вы лично расстроились после случившегося?

— Я болел в это время. Смотрел трансляцию.



Действительно, если тщательно пересмотреть повтор эпизода, то можно увидеть, что Селимов не специально забивал в свои ворота. Казбек находился под прессингом, видел, что за ним бежит соперник, поэтому убегал к своим воротам и хотел прокинуть шайбу через борт. Селимову банально не хватило опыта и техники. Однако момент в любом случае получился забавный, поэтому и привлёк внимание общественности.