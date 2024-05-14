Баландин — об отстранении Ничушкина: это может быть провокация, чтобы он ушёл из НХЛ

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал ситуацию с отстранением на полгода от матчей НХЛ российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Мне очень жалко, что так произошло, рецедив — очень плохо. Но опять же могут быть подводные течения. Наверное, есть люди, которым не нравится нынешнее выступление Ничушкина — он играет здорово и забивает много голов. Может быть какая-то провокация. В наше время всё возможно. Могут провоцировать, чтобы он ушёл из НХЛ. Злопыхатели всегда есть, тем более что между Россией и США напряжённые отношения.

Очень странная ситуация, Ничушкин должен был понять всё после первого раза. Надеюсь, потом объявят, что это ошибка», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.