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«Отчаяние нарастает». Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт — о ходе серии с «Каролиной»

«Отчаяние нарастает». Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт — о ходе серии с «Каролиной»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал ход серии с «Каролиной» (3-2), в которой «синерубашечники» вели со счётом 3-0, однако проиграли два матча подряд.

«Отчаяние — забавная вещь. Вы не можете передать его кому-то. Вы действительно должны это почувствовать. Когда мы переходим к следующей игре и понимаем, что у нас стало меньше шансов закрыть серию, то уровень отчаяния немного повышается.

В этом сезоне были матчи, в которых мы играли не очень хорошо, но в следующей игре ребята отреагировали гораздо лучше. Теперь мы попали в похожую историю. Сегодня мы постараемся выделить день, чтобы перезагрузиться, а завтра приступим к хорошей работе и будем готовы закрыть серию», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

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