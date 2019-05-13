Приметы Малкина, о которых вы могли не знать. Теперь они в сборной России

У каждого, даже самого звёздного, хоккеиста есть свои ритуалы перед матчами. В нынешней сборной России по хоккею, участвующей в чемпионате мира в Словакии, звёзд хватает. Центральный нападающий первого звена Евгений Малкин – один из самых известных хоккеистов в мире и топ-нападающий сборной России.

У Малкина есть сразу несколько обязательных ритуалов, связанных с одним и тем же фактором – всегда и везде выходить/уходить последним. Это стал замечать ещё канадец Сидни Кросби, когда Евгений только подписал контракт с «Питтсбургом», а нынешний капитан клуба из Пенсильвании уже отыграл год.

«Питтсбург» готов обменять Малкина. Безумие или необходимость? Трёхкратных обладателей Кубка Стэнли просто так не меняют. Или это не тот случай?

— Я выходил на лёд последним, — отметил Кросби. А потом в команду приехал Джино (прозвище Евгения Малкина. – Прим. «Чемпионата»). И я ему сказал: Ой, а ты что, всегда выходишь последним? А он отвечает: Ага.



— Я не знал, как реагировать в сложившейся ситуации. В шутку предложил разыграть это на «камень-ножницы-бумага». Малкин ответил, что он отыграл три года в Суперлиге, а я всего год провёл в НХЛ.



Интересно и то, что Кросби, будучи партнёром Малкина, перед каждой игрой идёт в раздевалку особым маршрутом, чтобы не пройти мимо раздевалки соперника. А на льду ритуалы двух лидеров «Питтсбурга» заканчиваются особым рукопожатием.



Ситуация, согласитесь, забавная. Но в те времена Малкин только начинал свой карьерный путь в НХЛ, не являясь той суперзвездой, в которую вырос сейчас. Однако со временем ритуалы у Евгения не изменились, что мы и заметили в Братиславе.

Первая примета

Евгений Малкин во время приезда на арену всегда выходит из клубного автобуса сборной последним. Он терпеливо дожидается, пока в раздевалку проследуют все остальные игроки и только потом затем выходит из автобуса. Так было перед матчем с норвежцами, аналогичная ситуация сложилась и перед игрой с Австрией.

Вторая примета

Разминку перед матчами Малкин тоже заканчивает последним и уходит со льда в самом конце. Обычно последними уходят молодые и неопытные хоккеисты, которые разминаются дольше других, затем собирая шайбы. В нашем же случае всё наоборот.

Перед игрой с Норвегией Малкин долго ждал, пока молодые игроки сборной покинут лёд. Перед встречей с австрийцами Евгений тоже ждал до последнего. В это время на лёд уже выехала заливочная машина, а работники арены собирались подвинуть ворота. Увидев это, российский нападающий нанёс быстрый бросок и поехал в раздевалку.

Третья примета

Но и это ещё не всё. Малкин последним выходит на лёд перед началом матчей. Такое тоже увидишь далеко не всегда, но в случае с Евгением всё неизменно. Сперва на льду появляются остальные хоккеисты, затем – запасной вратарь (в матче с австрийцами им оказался Андрей Василевский) и только потом, после всех, Евгений Малкин.

В сборной России, разумеется, никто ритуалам Малкина не препятствует и не пытается выскочить у Малкина из-за спины. Такому положению дел Евгений вряд ли обрадуется, поэтому рисковать партнёрам действительно не стоит. Тем более что практически у каждого хоккеиста тоже есть свои собственные ритуалы.