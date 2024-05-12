Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2024 на 12 мая

Сегодня, 12 мая 2024 года, состоится третий день чемпионата мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство проходит в чешских городах Праге и Остраве.
В рамках третьего игрового дня пройдёт шесть встреч мирового первенства.
Напомним составы групп:
Группа А (Острава)
США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.
Группа В (Прага)
Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.
Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тысяч зрителей в чешской Праге.
Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.
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