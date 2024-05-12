Орлов вышел на чистое 20-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян
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Завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов – 01:51 (5x5) 2:0 Ноэсен (Терявяйнен, Деанджело) – 06:33 (5x5) 2:1 Кайлли (Какко, Густафссон) – 08:06 (5x5) 3:1 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 15:29 (5x5) 3:2 Гудроу (Шнайдер, Веси) – 32:43 (5x5) 3:3 Лафреньер (Зибанеджад, Труба) – 42:04 (5x5) 4:3 Шей (Терявяйнен, Свечников) – 56:49 (5x4)
Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов провёл 90-й матч в Кубке Стэнли. Таким образом, он вышел на чистое 20-е место среди россиян по этому показателю, обойдя Сергея Макарова.
Следующей целью Орлова является позиция одноклубника Евгения Кузнецова, который провёл 95 матчей. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову — 183 встречи.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу сегодняшних гостей. Следующий матч между командами состоится 14 мая. Начало встречи — в 2:00 мск.
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