Орлов вышел на чистое 20-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян

Завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов провёл 90-й матч в Кубке Стэнли. Таким образом, он вышел на чистое 20-е место среди россиян по этому показателю, обойдя Сергея Макарова.

Следующей целью Орлова является позиция одноклубника Евгения Кузнецова, который провёл 95 матчей. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову — 183 встречи.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу сегодняшних гостей. Следующий матч между командами состоится 14 мая. Начало встречи — в 2:00 мск.