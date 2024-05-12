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Бриндамор прокомментировал первую победу «Каролины» в серии с «Рейнджерс»

Бриндамор прокомментировал первую победу «Каролины» в серии с «Рейнджерс»
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал первую победу в серии с «Рейнджерс» (4:3, 1-3) и заявил, что это была не самая лучшая игра «Харрикейнз».

«Из четырёх матчей серии это, возможно, была наша наименее эффективная игра в целом. Хоккей иногда бывает очень странным. Ты получаешь удачный отскок или рикошетом попадаешь в ворота, вот что иногда происходит. Мы всё ещё в игре и готовы сражаться в следующем матче. Это самое главное», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Первую шайбу «Каролины» в матче отличным броском забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Победный гол «Харрикейнз» забили в концовке третьего периода, впервые в серии реализовав большинство. Пятый матч серии пройдёт на площадке «Рейнджерс» в ночь на 14 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов – 01:51 (5x5)     2:0 Ноэсен (Терявяйнен, Деанджело) – 06:33 (5x5)     2:1 Кайлли (Какко, Густафссон) – 08:06 (5x5)     3:1 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 15:29 (5x5)     3:2 Гудроу (Шнайдер, Веси) – 32:43 (5x5)     3:3 Лафреньер (Зибанеджад, Труба) – 42:04 (5x5)     4:3 Шей (Терявяйнен, Свечников) – 56:49 (5x4)    
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