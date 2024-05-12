Бриндамор прокомментировал первую победу «Каролины» в серии с «Рейнджерс»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал первую победу в серии с «Рейнджерс» (4:3, 1-3) и заявил, что это была не самая лучшая игра «Харрикейнз».

«Из четырёх матчей серии это, возможно, была наша наименее эффективная игра в целом. Хоккей иногда бывает очень странным. Ты получаешь удачный отскок или рикошетом попадаешь в ворота, вот что иногда происходит. Мы всё ещё в игре и готовы сражаться в следующем матче. Это самое главное», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Первую шайбу «Каролины» в матче отличным броском забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Победный гол «Харрикейнз» забили в концовке третьего периода, впервые в серии реализовав большинство. Пятый матч серии пройдёт на площадке «Рейнджерс» в ночь на 14 мая.