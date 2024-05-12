Бриндамор прокомментировал первую победу «Каролины» в серии с «Рейнджерс»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал первую победу в серии с «Рейнджерс» (4:3, 1-3) и заявил, что это была не самая лучшая игра «Харрикейнз».
«Из четырёх матчей серии это, возможно, была наша наименее эффективная игра в целом. Хоккей иногда бывает очень странным. Ты получаешь удачный отскок или рикошетом попадаешь в ворота, вот что иногда происходит. Мы всё ещё в игре и готовы сражаться в следующем матче. Это самое главное», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.
Первую шайбу «Каролины» в матче отличным броском забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Победный гол «Харрикейнз» забили в концовке третьего периода, впервые в серии реализовав большинство. Пятый матч серии пройдёт на площадке «Рейнджерс» в ночь на 14 мая.
- 12 мая 2024
-
09:20
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:08
-
08:05
-
08:05
-
07:35
-
04:33
-
03:13
-
02:27
-
00:08
- 11 мая 2024
-
23:51
-
23:46
-
23:16
-
22:59
-
22:30
-
21:55
-
21:38
-
21:13
-
20:50
-
20:14
-
19:59
-
19:42
-
19:23
-
18:59
-
18:11
-
18:03
-
17:19
-
17:03
-
16:40
-
16:26
-
15:48
-
15:35
-
15:33