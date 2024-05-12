Игорь Шестёркин впервые за 30 матчей плей-офф НХЛ пропустил больше трёх шайб

Завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустил четыре гола, отразив 27 бросков. Россиянин впервые за последние 30 матчей плей-офф НХЛ пропустил больше трёх шайб. Последний раз Шестёркин пропускал больше трёх шайб 9 мая 2022 года в матче с «Питтсбургом» (2:7). Тогда российский голкипер пропустил шесть шайб за два периода, отразив 24 броска.

«Рейнджерс» потерпели первое поражение в серии с «Каролиной» и в текущем плей-офф НХЛ. Пятый матч серии пройдёт в ночь на 14 мая в Нью-Йорке.