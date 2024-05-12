Игорь Шестёркин впервые за 30 матчей плей-офф НХЛ пропустил больше трёх шайб
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Завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустил четыре гола, отразив 27 бросков. Россиянин впервые за последние 30 матчей плей-офф НХЛ пропустил больше трёх шайб. Последний раз Шестёркин пропускал больше трёх шайб 9 мая 2022 года в матче с «Питтсбургом» (2:7). Тогда российский голкипер пропустил шесть шайб за два периода, отразив 24 броска.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
10 мая 2022, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Шнайдер) – 02:06 (5x5) 1:1 Кросби (Гюнцель, Летанг) – 11:17 (5x4) 2:1 Мэтисон (Кросби) – 23:14 (5x5) 3:1 Гюнцель (Раст, Кросби) – 23:38 (5x5) 4:1 Фридман (Блюгерс, Бойл) – 31:22 (5x4) 4:2 Фокс (Панарин, Зибанеджад) – 34:04 (5x5) 5:2 Хайнен (Летанг) – 38:53 (5x5) 6:2 Картер (Цукер) – 39:28 (5x5) 7:2 Малкин (Капанен) – 52:22 (5x5)
«Рейнджерс» потерпели первое поражение в серии с «Каролиной» и в текущем плей-офф НХЛ. Пятый матч серии пройдёт в ночь на 14 мая в Нью-Йорке.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов – 01:51 (5x5) 2:0 Ноэсен (Терявяйнен, Деанджело) – 06:33 (5x5) 2:1 Кайлли (Какко, Густафссон) – 08:06 (5x5) 3:1 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 15:29 (5x5) 3:2 Гудроу (Шнайдер, Веси) – 32:43 (5x5) 3:3 Лафреньер (Зибанеджад, Труба) – 42:04 (5x5) 4:3 Шей (Терявяйнен, Свечников) – 56:49 (5x4)
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