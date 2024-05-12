Капитан «Рейнджерс»: тяжело обыграть «Каролину» четыре раза подряд

Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал первое поражение в серии с «Каролиной» (3:4). «Синерубашечники» не смогли закрыть серию в четырёх матчах, текущий счёт в серии 3-1.

«Мы должны сохранять спокойствие. У соперника хорошая команда, тяжело обыграть их четыре раза подряд. Они воспользовались своими шансами. Все игры в серии очень упорные и близкие. Теперь мы настраиваемся на пятый матч, где попытаемся закрыть серию», — цитирует Трубу пресс-служба клуба.

Первую шайбу «Каролины» в матче отличным броском забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Победный гол «Харрикейнз» забили в концовке третьего периода, впервые в серии реализовав большинство. Пятый матч серии пройдёт на площадке «Рейнджерс» в ночь на 14 мая.