Капитан «Рейнджерс»: тяжело обыграть «Каролину» четыре раза подряд
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Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал первое поражение в серии с «Каролиной» (3:4). «Синерубашечники» не смогли закрыть серию в четырёх матчах, текущий счёт в серии 3-1.
«Мы должны сохранять спокойствие. У соперника хорошая команда, тяжело обыграть их четыре раза подряд. Они воспользовались своими шансами. Все игры в серии очень упорные и близкие. Теперь мы настраиваемся на пятый матч, где попытаемся закрыть серию», — цитирует Трубу пресс-служба клуба.
Первую шайбу «Каролины» в матче отличным броском забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Победный гол «Харрикейнз» забили в концовке третьего периода, впервые в серии реализовав большинство. Пятый матч серии пройдёт на площадке «Рейнджерс» в ночь на 14 мая.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов – 01:51 (5x5) 2:0 Ноэсен (Терявяйнен, Деанджело) – 06:33 (5x5) 2:1 Кайлли (Какко, Густафссон) – 08:06 (5x5) 3:1 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 15:29 (5x5) 3:2 Гудроу (Шнайдер, Веси) – 32:43 (5x5) 3:3 Лафреньер (Зибанеджад, Труба) – 42:04 (5x5) 4:3 Шей (Терявяйнен, Свечников) – 56:49 (5x4)
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