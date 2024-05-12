Ничушкин прервал рекордную серию, оставшись без заброшенных шайб впервые в этом плей-офф

В ночь с 11 на 12 мая мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Гости одержали победу со счётом 4:1 и вышли вперёд в серии — 2-1 (3:4 OT, 5:3, 4:1).

29-летний российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин по итогам этого матча ушёл со льда без заброшенной шайбы. Таким образом, Ничушкин прервал свою результативную серию — ранее Валерий неизменно забивал хотя бы один гол во всех семи прошедших до этого матчах плей-офф.

Валерий Ничушкин повторил, но не смог превзойти исторический рекорд НХЛ, единолично принадлежавший до этого Пэту Лафонтейну, который также забивал в семи первых матчах со старта плей-офф в 1992 году.