Великий стал величайшим. 30 лет назад Гретцки обошёл Горди Хоу

30 лет назад Уэйн Гретцки стал самым результативным игроком в истории НХЛ. Обстоятельства этого грандиозного события сложились как нельзя лучше – он набрал рекордное 1851-е очко в матче с командой, для которой был и до сих пор остаётся непревзойдённой иконой.

В августе 1989-го в Эдмонтоне открыли статую своего бывшего капитана. И хотя «Ойлерз» сопротивлялись и заявляли, что не в их правилах открывать статуи игроков до тех пор, пока они не завершат карьеру, в дело вмешались городские власти и сами всё устроили. Естественно, Гретцки присутствовал на церемонии: «Не могу подобрать слова, каково это стоять здесь и видеть самого себя. Теперь мне будет гораздо тяжелее играть здесь». Уэйн ушёл из «Эдмонтона» за год до этого — он сам хотел перебраться в США, и его обменяли в «Лос-Анджелес». Эта сделка потрясла всю Канаду (в парламенте даже обсуждали вопрос выкупа контракта и продажи Гретцки в другой канадский клуб) и разбила сердца болельщиков «нефтяников». Гретцки тоже не мог сдержать слёз, но уже весной 1989-го именно его «короли» поставили крест на походе «Ойлерз» за пятым Кубком Стэнли. Он же позже привёл «Лос-Анджелес» к первому финалу Кубка Стэнли и в принципе стал катализатором хоккейного бума в солнечной Калифорнии.

Что можно увидеть в Зале хоккейной славы. От Ленина до Гретцки Зал хоккейной славы – культовое место для болельщиков. Гретцки, Лемье, Третьяк и даже Ленин – каждый из них является «экспонатом» музея.

Великий становится величайшим

Помимо четырёх Кубков, в «Ойлерз» Гретцки выиграл семь «Арт Росс Трофи», пять «Лестер Пирсон Эворд», восемь «Харт Трофи» и два «Конн Смайта». К началу сезона-1989/90 у него было 1837 очков в НХЛ – до рекорда великого Горди Хоу оставалось всего 13 баллов. И если экс-нападающий «Детройта» покорял вершины результативности за счёт спортивного долголетия, играя до 52 лет, то Уэйн сметал всю НХЛ, будучи молодым – отметку в 500 очков он преодолел в 21 год, первую тысячу набрал в 23 года. На момент установки рекорда результативности ему было 28 лет – на 24 года меньше, чем Хоу, когда тот набирал своё 1850-е очко.

Его уже давно звали Великим, а 15 октября 1989-го он официально стал величайшим. Начало регулярного чемпионата, весь хоккейный мир затаил дыхание в ожидании исторического момента. В НХЛ готовы чествовать нового рекордсмена, Горди Хоу неотступно следует за Гретцки и ходит на все матчи «Лос-Анджелеса», чтобы собственноручно передать почётное звание своему преемнику.

В тот день «короли» играли на выезде с «Эдмонтоном» — лучшего момента, чтобы войти в историю, и не придумать. Гретцки повторил рекорд Хоу уже в первом периоде – заработал результативную передачу. А потом был незаметен почти весь остаток матча. «В третьем периоде я почти не играл, потому что пару раз мне заехали в лицо», — рассказывал Уэйн.

«Лос-Анджелес» к тому времени отыгрался с 1:2 и 2:3, но «Эдмонтон» забил ещё. «Короли» сняли вратаря и выпустили Гретцки. На последней минуте он незаметно для соперника вырулил из своего «офиса» за воротами на пятачок и на добивании послал шайбу под перекладину. «Первая реакция – мы сравняли счёт. А затем до меня дошло: ух ты, я же побил рекорд».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Ещё бы до него не дошло – зрители вскочили со своих мест, трибуны зашлись в аплодисментах, а сам Гретцки утонул в объятиях одноклубников. Овация длилась несколько минут, рекорду радовались не только болельщики «Лос-Анджелеса», которые специально проделали долгий путь, чтобы воочию наблюдать историю, но и преданные фанаты «Ойлерз».

Рекорд, который продержится вечность

Игру остановили на 15 минут, чтобы провести торжественную церемонию в центре льда. Клюшку Гретцки и шайбу, которая принесла ему 1851-е очко, передали представителям Музея Зала хоккейной славы в Торонто. Капитан «Эдмонтона» Марк Мессье вручил Гретцки браслет, инкрустированный бриллиантами в 1,851 карата, «Лос-Анджелес» подарил хрустальную голограмму игрока в форме «королей», а лига вручила серебряный поднос с памятной надписью.



«Эти очки – работа всей команды и её помощь. Как символично, что сегодня играли обе команды, которые были важной частью всех моих очков в карьере», — сказал Гретцки.

Поздравить Гретцки вышли его родители, жена и Горди Хоу, который нисколько не огорчился, что его обошли. Гретцки восхищался Хоу с малых лет, они познакомились, когда Уэйну было 10, а позже стали большими друзьями. «Если бы рекорд побил какой-то, простите за выражение, клоун, я бы расстроился. Но это не касается Уэйна», — сказал Мистер Хоккей. «Горди всё равно остаётся величайшим из великих, и для меня, и для всех остальных», — сказал Гретцки.



Этот матч начинался как обычный матч за два очка, но в итоге очки в нём были уже не так важны. Игра «Лос-Анджелеса» с «Эдмонтоном» вошла в анналы хоккейной истории вовсе не тем, кто победил, а кто проиграл, но для красоты Уэйн забил ещё один гол, в овертайме, и принёс «Кингз» победу.

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15 октября Гретцки обновил свой 51-й рекорд НХЛ. Он отыграл ещё 10 лет, в 1994-м обошёл Хоу по количеству голов, а к концу карьеры набрал 2857 очков (одних передач у Гретцки в итоге было больше, чем у Хоу очков) и являлся рекордсменом НХЛ по 61 показателю.



Рекорд Хоу по очкам в НХЛ продержался 29 лет. Рекорд Гретцки продержится вечность.