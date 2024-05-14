Кожевников: Кузнецов — молодец, держится, а Ничушкину не хватило характера

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с российским нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным, который вновь попал в Программу помощи игрокам НХЛ, и сравнил её с ситуацией с Евгением Кузнецовым из «Каролины Харрикейнз», который также проходил данную программу.

«Плохо для Ничушкина, ситуация нехорошая. Похоже, что у него произошёл рецидив, не сдержался, но это вещь такая… Поэтому лучше не начинать и не попадать в эти рецидивы (смеётся). На этой ерунде уже и Ничушкин, и Кузнецов сгорели. Но Евгений — молодец, держится, а Ничушкину не хватило характера. Ничего тут уже не сделаешь, но все мы люди и все ошибаемся», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.