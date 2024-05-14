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Трёхкратный чемпион мира прокомментировал гол Кузнецова в ворота «Рейнджерс»

Трёхкратный чемпион мира прокомментировал гол Кузнецова в ворота «Рейнджерс»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал заброшенную шайбу форварда «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова во встрече серии второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

— Что скажете о шайбе Евгения Кузнецова?

— Игру не смотрел, но видел его гол. Хорошо забил в борьбе с защитником. «Каролина» следующую игру проведёт дома, «Рейнджерс» надо собраться.

— Наступает перелом в серии или у «Рейнджерс» всё под контролем?

— Да почему под контролем? Каждая следующая игра – новая. Поэтому надо брать и выигрывать, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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