В «Эдмонтоне» решили поменять стартового вратаря на 4-й матч серии с «Ванкувером»

Тренерский штаб «Эдмонтона» решил поменять стартового вратаря на четвёртый матч серии с «Ванкувером». Матч начнёт Кэлвин Пикар, для которого это будет дебютная игра в плей-офф НХЛ в качестве стартового вратаря. Основной вратарь «Ойлерз» Стюарт Скиннер начнёт матч в качестве запасного голкипера.

«Я верю, что могу играть на этом уровне и показал это в течение всего сезона. Я очень взволнован перед предстоящим матчем», — цитирует Пикара пресс-служба клуба.

32-летний Пикар провёл первый полноценный сезон в НХЛ с 2017 года. В прошедшей регулярке вратарь сыграл 23 матча и отразил 90,9% бросков. Тренерский штаб «Эдмонтона» выразил недовольство игрой Скиннера после третьего матча серии (3:4). Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Ванкувера». Четвёртый матч пройдёт в ночь на 15 мая.