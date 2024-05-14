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Стали известны помощники главного тренера ЦСКА Ильи Воробьёва

Стали известны помощники главного тренера ЦСКА Ильи Воробьёва
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Как стало известно «Чемпионату», помощниками Ильи Воробьёва в ЦСКА станут тренеры Юрий Бабенко и Клемен Мохорич. Бабенко с 2022 года входил в тренерский штаб «Ак Барса». Мохорич ранее уже работал с Воробьёвым в штабе «Металлурга» и прошлый сезон провёл в составе магнитогорского клуба помощником Андрея Разина.

«В тренерский штаб Ильи Воробьёва войдут старший тренер Юрий Бабенко и тренер вратарей Клемен Мохорич», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе армейцев.

Напомним, в конце марта стало известно, что Илья Воробьёв сменил на посту главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Специалист дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз – в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира. Кроме того, Илья Петрович работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

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