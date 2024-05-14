Третьяк: лимит на легионеров поспособствовал появлению молодых звёздочек в КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвёл итоги прошедшего хоккейного сезона в России и отметил появление молодых игроков, которые вышли на лидирующие роли в своих клубах Континентальной хоккейной лиги.

«То, что появились молодые игроки, – это очень важно. И в Нижнем Новгороде, и в Магнитогорске, и в других городах появляется много новых звёздочек. Это потому, что у нас работал лимит в трёх иностранцев на клуб. Думаю, это сыграло свою роль. Появилось больше сорока дополнительных рабочих мест для тех россиян, кто в потенциале сможет раскрыть свой талант в КХЛ», — цитирует Третьяка сайт ФХР.

21-летний вратарь «Металлурга» Илья Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ и лучшим новичком прошедшего сезона.