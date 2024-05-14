Сборная Казахстана всухую уступила Латвии на чемпионате мира по хоккею в Чехии

В Остраве на стадионе «Остравар-Арена» прошёл матч в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой группы В между сборными Латвии и Казахстана. Сухую победу в матче одержали латвийские хоккеисты со счётом 2:0.

На 32-й минуте матча счёт открыл нападающий сборной Латвии Роберт Букартс, которому ассистировал Оскар Батня. Через несколько минут преимущество латвийской сборной удвоил Харальд Эгле. Голкипер сборной Латвии Кристерс Гудлевскис отразил все 22 броска по воротам и оформил шат-аут.

Сборная Казахстана потерпела второе поражение на турнире после победы над Францией со счётом 3:1 и проигрышу Словакии 2:6. Сборная Латвии выиграла все три своих матча на турнире, обыграв сборные Польши и Франции.