Лебрюн: произошедшее с Ничушкиным не является основанием для расторжения контракта

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что участие российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в Программе помощи игрокам лиги не является основанием для расторжения контракта игрока.

«Источник в лиге сказал, что произошедшее не является основанием для расторжения контракта игрока. Источник в лиге также подтвердил, что Ничушкин не будет учитываться в потолке зарплат «Эвеланш» на время своего отстранения», — написал Лебрюн.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.