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Илья Ковальчук: отец мне с детства говорил, игра за сборную, это приоритет

Илья Ковальчук: отец мне с детства говорил, игра за сборную, это приоритет
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Нападающий Илья Ковальчук заявил, что отец прививал ему патриотизм и всегда считал приоритетным игру за сборную России.

«Самое главное, то, что отец мне с детства говорил, игра за сборную, это приоритет. У меня папа ушёл, к сожалению, очень рано, мне был 21 год по-моему. Он вёл дневник и там была написано: «Наша цель – сборная России». Он во мне воспитывал всегда этот патриотизм», — сказал Ковальчук в интервью Фёдору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.

Ковальчук одиннадцать раз принимал участие в чемпионатах мира, пять раз выступал на зимних Олимпийских играх и один раз сыграл на Кубке мира. Двукратный чемпион мира (2008, 2009), двукратный серебряный (2010, 2015) и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2005, 2007, 2019). Олимпийский чемпион Игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовый призёр Игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

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