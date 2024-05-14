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У юного воспитанника «Авангарда» отобрали подаренную клюшку, но клуб вручил ему новую

У юного воспитанника «Авангарда» отобрали подаренную клюшку, но клуб вручил ему новую
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После матча сборной «Россия 25» с Беларусью (4:0) в Омске юному болельщику подарили клюшку, которую прямо на трибунах у неё отобрал более старший ребёнок. Видеоролик с дракой за клюшку попал в сеть, и его увидели в «Авангарде». В омском клубе решили подарить ребёнку новую клюшку.

Ребёнок оказался воспитанником «Авангарда» 2013 года рождения, выступающим на позиции вратаря. Мальчику вручили вратарскую клюшку.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ омский «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции лиги. В плей-офф омский клуб в первом раунде обыграл тольяттинскую «Ладу» в пяти матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Авангард» в упорном противостоянии уступил ярославскому «Локомотиву» в семи матчах.

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной
06 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 0
Беларусь
1:0 Бардаков (Абрамов, Полтапов) – 03:59 (5x5)     2:0 Грицюк (Глотов) – 08:56 (5x5)     3:0 Грицюк (Глотов, Зыков) – 21:30 (5x4)     4:0 Соркин (Выдренков, Чивилёв) – 35:11 (5x5)    
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