Капитан «Бостона» Брэд Маршан пропустит пятый матч серии с «Флоридой»

Нападающий и капитан «Бостон Брюинз» Брэд Маршан не примет участия в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз», сообщает пресс-служба клуба. Форвард ранее уже пропустил четвёртый матч, в котором «Брюинз» проиграли со счётом 2:3 и поставили себя на грань вылета из плей-офф (1-3 в серии).

Форвард получил повреждение в столкновении с игроком «Флориды» Сэмом Беннетом на четвёртой минуте первого периода третьего матча серии. Маршан после мощного силового приёма с трудом поднялся со льда, испытывая болевые ощущения. Лидер «мишек» смог отыграть два периода, однако на третий период не вышел.

Пятая встреча серии «Бостон» — «Флорида» состоится в ночь на 15 мая и начнётся в 2:00 мск.