Нападающий Илья Ковальчук рассказал о своём решении вернуться в хоккей. Напомним, Ковальчук стал игроком «Спартака» в середине сезона-2023/2024 в возрасте 40 лет после трёхлетней паузы в профессиональной карьере.

«Ожидал ли, что вернусь в хоккей? Ну, честно не было никогда мысли, что закончил. Вообще «закончил с хоккеем», «прощальный матч» не моё. Мне кажется, что жизнь, наоборот, начинается только после завершения профессиональной карьеры. Ты можешь и обязан любой человек, который чего-то добился в спорте, передать какое-то умение, наследие детям.

Что касается Олимпиады, то это получилось случайно. Алексей Юрьевич Жамнов пригласил меня на роль генерального менеджера. И мне очень это понравилось. Очень нервная работа. Легче играть, чем сидеть на трибуне и смотреть, переживать. Все организационные вопросы, новые знакомства, общение с Международным олимпийским комитетом, с нашим олимпийским комитетом, с федерацией было интересно, поэтому очень крутой опыт.

И всё равно хоккеиста я в себе не до конца ещё [убил]. Всё равно я постоянно тренировался и три-четыре раза в неделю ходил кататься сам, играть со знакомыми на таком любительском уровне», — сказал Ковальчук в интервью Фёдору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.