«Можно и жизнь потерять». Кожевников — об отстранении Ничушкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об отстранении российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина от игр в Национальной хоккейной лиге.

«Жалко, что у Валеры не выдержала душа и он опять начал принимать (запрещённые препараты). Я знаю, что там более-менее лояльно относятся ко всем этим гадостям. Дай бог, чтобы не списали его рекорды и не посчитали, что он забрасывал шайбы за счёт наркотиков. Будем надеяться, что характер позволит Валерию со всем справиться. Он и игрок хороший, и мужик хороший.

Случай с Ничушкиным — это пример для наших людей, что на эту гадость лучше не подсаживаться. Можно потом и жизнь потерять, и остаться голым: свою жизнь посвятишь хоккею, а потом всё потратишь на эту гадость», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.