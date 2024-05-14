Предсезонный турнир клубов КХЛ в Сочи не состоится из-за нового календаря лиги

Традиционный предсезонный турнир клубов КХЛ в Сочи не состоится из-за того, что новый календарь лиги был обнародован после того, как занятость сочинской арены уже была распланирована.

«Хоккейный клуб «Сочи» информирует болельщиков, что по независящим от клуба причинам проведение традиционного летнего турнира Sochi Hockey Open в начале августа 2024 года оказалось невозможным. Континентальная хоккейная Лига изменила время старта предсезонных сборов, о чём клубам стало известно уже в тот момент, когда загрузка ледовой арены «Шайба» была свёрстана для проведения общероссийских спортивных мероприятий. И для организации Sochi Hockey Open в середине августа у клуба не оказалось возможности забронировать ледовую арену. Перенос турнира в ледовый дворец спорта «Большой» также оказался невозможен в связи с необходимостью замены хоккейных бортов в соответствии с требованиями технического Регламента КХЛ. Эти обязательные работы будут проходить непосредственно в августе», — говорится в заявлении пресс-служба клуба.

Турнир проходил на протяжении последних восьми лет.