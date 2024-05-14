Трёхкратный чемпион мира выделил трёх фаворитов ЧМ–2024 в Чехии

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко выделил трёх фаворитов ЧМ–2024. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве.

«Шведы, американцы. Правда, они умудрились там словакам проиграть. Канадцы ещё. Вообще, матч между Швецией и США был ураганным. Мне очень понравился», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тысяч зрителей в чешской Праге.