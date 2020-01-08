В НХЛ появился ещё один русский вратарь! Шестёркин выиграл первый матч за «Рейнджерс»

Прошлым летом Игорь Шестёркин принял совершенно правильное решение уехать из России, где ему практически не доверяли, и пробиваться в основу «Рейнджерс». Изначально было понятно, что это придётся делать через АХЛ, и никто не давал Шестёркину никаких гарантий, что он проведёт хотя бы один матч в НХЛ в этом сезоне, так как Хенрик Лундквист и Александр Георгиев выглядели надёжным и самодостаточным тандемом.

Шестёркин всё это осознавал и спокойно работал в «Хартфорде», не отказавшись от своей цели. Игорь превратился в одного из лучших вратарей АХЛ, затем его выбрали для участия в Матче звёзд этой лиги, а пару дней назад поступил долгожданный вызов из «Рейнджерс». Нет, у Лундквиста и Георгиева нет травм, просто «синерубашечники» решили проверить в деле своего проспекта, уверенно чувствующего себя в «Хартфорде». Испытание боем было назначено на матч с «Колорадо», одним из лидеров Западной конференции.

Куинн — о дебюте Шестёркина: он сделал всё, чтобы получить эту возможность

Дебют для Шестёркина получился далеко не лучшим. К седьмой минуте Игорь пропустил две шайбы, и Дэвид Куинн наверняка начал подумывать о замене голкипера. Не то чтобы Шестёркин был виноват – просто такие действия часто применяются, чтобы встряхнуть команду. Первую шайбу в НХЛ Игорь пропустил от Джей Ти Комфера, удачно подставившего клюшку на пятачке (Шестёркин недостаточно плотно прижался к ближней штанге, туда шайба и просочилась), а вот во втором голе русского вратаря красиво разложил Натан Маккиннон. Правда, в этом эпизоде ужасно сыграл защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, после чего лидер «Эвеланш» и вывалился на свидание с Шестёркиным.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

К счастью, «синерубашечники» собрались после двух оплеух, быстро сравняли счёт (ещё в первом периоде отличились Крайдер и Зибанеджад), а Шестёркин больше не дал ни единого повода для того, чтобы завершить игру досрочно. Но ещё одну шайбу ему всё-таки пришлось пропустить, и за это вновь можно благодарить защиту «Рейнджерс». Комфера забыли на пятачке, после того как Валерий Ничушкин доставил туда шайбу, и форвард оформил дубль из убойной позиции, Шестёркину выручить было практически нереально.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

После этого гола счёт стал 3:3 (до этого «Рейнджерс» вперёд вывел Брэди Шей), однако спустя две с небольшим минуты Райан Строум забросил четвёртую и, как оказалось, победную шайбу для «Нью-Йорка».

В третьем периоде хозяева площадки сумели не пропустить, и в этом немалая заслуга Шестёркина. Русский вратарь в общей сложности сделал 29 сейвов и был спокоен и надёжен, например, вот в таких ситуациях.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Победу же «Рейнджерс» в очередной раз принёс Артемий Панарин. Хлебушек набрал 3 (1+2) очка и с 58 баллами вышел на шестое место в списке бомбардиров сезона НХЛ. Интересно, что в игре с «Колорадо» Панарин не сделал ничего особенного – обе его голевые передачи были вторым ассистом, а шайбу он забросил в пустые ворота за полминуты до конца основного времени. Но тот факт, что очки сами липнут к Артемию, не может не радовать.

Что касается Шестёркина, то ему удалось дебютировать в НХЛ с победы, с чем мы поздравляем российского вратаря. Но никаких далеко идущих выводов. Игорю, возможно, дадут ещё сыграть, но потом снова отправят в АХЛ, где продолжат наблюдать за ним. И сейчас это совершенно нормально. В «Рейнджерс» есть Лундквист и Георгиев, а Шестёркину нужно постоянно играть, пока в «Хартфорде». Но если он и дальше будет показывать свою уверенность в играх НХЛ, то не за горами тот день, когда Игорь станет постоянным одноклубником Панарина.