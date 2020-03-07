«Магнитка» — всё? Один гол дома в серии с «Барысом» — это приговор

Бессилие в атаке, ошибки в обороне, не работающее большинство. С такой игрой в плей-офф делать нечего.

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После двух ярких матчей в Нур-Султане серия «Барыса» и «Металлурга» переехала в Магнитогорск и приняла выжидательный характер. Не слишком зрелищная игра, в которой главной задачей стало не ошибиться, а в нужный момент реализовать свои шансы. Третья игра осталась за «Барысом» — «Магнитка» вначале не смогла удержать хрупкое преимущество в одну шайбу, кропотливо заработанное в третьем периоде, а затем «сломалась» на первой минуте овертайма, когда Василий Кошечкин «заснул» в воротах и пропустил лёгкий гол.

«Барыс» забивает «в раздевалку»

Таким же выжидательным получился и первый период четвёртого матча, никто никуда не торопился, не пытался взвинчивать темп и выматывать соперника. Лидеров «Металлурга» оттесняли на периметр, перекрывали подходы к пятачку, «Барыс» выстреливал быстрыми атаками, но без опасных моментов.

В концовке Богдан Потехин получил две минуты, «Магнитка» отоборонялась и уже готовилась уйти на перерыв. Выключилась из игры и получила гол «в раздевалку» — Атте Охтамаа сначала бросал сам, но попал в блок, а затем тут же вернул шайбу и отдал передачу на подправление Антону Сагадееву, который остался неприкрытым. Неважно сработала первая пара защитников «Металлурга» Береглазов – Антипин, которые проворонили нападающего «Барыса».

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Проспала «Магнитка» и начало второго периода, «Барыс» мог увеличивать отрыв уже на первой минуте, но Даррен Диц угодил в штангу. Хозяевам надо было что-то менять, и Илья Воробьёв начал тасовать тройки, а Томаш Филиппи и вовсе уступил место Никите Рожкову. Потом чешского форварда показали уже «в штатском» у бортика, возможно, он получил повреждение. Игра раскрылась и пошла уже гораздо веселее. Пошли и эмоции, но пара стычек не переросли ни во что серьёзное.

«Барыс» всё равно старался перекрывать подступы к воротам и не давал сопернику бросать без помех, хотя Сергей Мозякин пару раз прорывал бреши в защите, но бросал мимо. Не сработало и большинство «металлургов», гости отзащищались без особых проблем, Эдвард Паскуале видел броски, а шансов на добивания «Барыс» не давал. Концовка периода осталась за хозяевами – «Барыс» потерял бдительность и пропустил несколько опасных контратак два в одного – но ни Локтионов, ни Потехин не смогли переиграть Паскуале.

Один гол дома – с такой атакой в плей-офф каши не сваришь

Третий период, по сути, должен был стать решающим в серии, потому что для «Магнитки» уезжать в Нур-Султан при 1-3 практически смерти подобно. «Барыс» поначалу уверенно держал шайбу и не позволял сопернику разгуляться. Хозяевам оставалось действовать индивидуально – сначала Никита Пивцакин опасно атаковал в меньшинстве и заработал на себе удаление, затем Егор Яковлев выкатывался на ворота и бросал. Впрочем, большинство у «Металлурга» в этом плей-офф вообще не идёт. «Барыс» накрывал игроков, как только те касались шайбы.

К середине периода стало ясно, что силы у «Магнитки» заканчиваются. К Кошечкину сегодня вопросов никаких нет, никакой вратарь не поможет, если твоя команда абсолютно бессильна в атаке, а вдобавок допускает кошмарные ляпы в обороне. Дастин Бойд сделал счёт 2:0 – Кошечкина перекрывал собственный защитник, а четыре игрока не смогли перехватить передачу и только завороженно смотрели, как шайба скользит к Бойду. В этой серии всё уже фактически решено. Ни одного реализованного большинства и всего одна заброшенная шайба в двух домашних матчах – в серии с «Барысом» это приговор.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.