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В «Авангарде» оценили подписание контракта с Дарреном Дицем

В «Авангарде» оценили подписание контракта с Дарреном Дицем
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал обмен с ЦСКА, в результате которого омский клуб пополнил защитник Даррен Диц, с которым будет подписан двухлетний контракт.

«Сильные стороны Дица хорошо известны: праворукий защитник с хорошим броском будет нести угрозу воротам соперника как в большинстве, так и в равных составах. О работе в защите тоже не стоит забывать, здесь точно поможет опыт, накопленный в ЦСКА с завоеванием двух Кубков Гагарина. Кроме того, каждого новичка мы рассматриваем с точки зрения человеческих качеств. Даррен – абсолютно командный игрок, нацеленный на достижение общего, а не личного результата», — цитирует Курьянова пресс-служба «Авангарда».

Напомним, в прошедшей регулярке 30-летний игрок обороны провёл 55 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 22 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина Диц сыграл пять матчей и отметился одной заброшенной шайбой.

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